Владимир Путин поддержал ряд инициатив, представленных Алексеем Текслером

Предложения по мерам поддержки регионов в период пандемии будут разрабатываться совместно с Михаилом Мишустиным.

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Ряд инициатив, внесенных губернатором Челябинской области, руководителем рабочей группы Госсовета «Экономика и финансы» Алексеем Текслером, поддержал президент России Владимир Путин.

Все предложения были направлены на поддержку региональных бюджетов в непростой период пандемии коронавируса. Глава государства поручил разработать критерии помощи субъектам РФ премьер-министру Михаилу Мишустину и Алексею Текслеру.

«Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам сентябрьского расширенного заседания президиума Госсовета. Отдельным пунктом — поручение Михаилу Мишустину и Алексею Текслеру (как руководителю рабочей группы Госсовета „Экономика и финансы“) разработать ряд критериев для принятия мер, направленных на поддержку региональных бюджетов — тема, которую Алексей Текслер системно и всеобъемлюще продвигает с самого начала воздействия ковидной пандемии на экономику», — прокомментировал ситуацию политолог Александр Мельников.

Среди критериев, которые необходимо разработать, будет возможность превышения предельных показателей дефицита бюджета и госдолга субъектами РФ на 2021 год, установленных соглашениями о реструктуризации задолженности регионов по бюджетным кредитам. Также будет рассмотрена возможность неприменения к регионам мер ответственности по ряду показателей.

«Рассмотреть возможность неприменения к субъектам Российской Федерации мер ответственности за превышение предельных показателей в соглашениях о реструктуризации задолженности по бюджетным кредитам; также за обусловленное снижение налоговых и неналоговых доходов бюджетов регионов и обеспечение расходов на реализацию мероприятий по преодолению последствий, вызванных распространением COVID‑19», — сообщает правительство Челябинской области.

Еще одним пунктом станет снятие мер ответственности с регионов за недостижение показателей, предусмотренных соглашениями по социально-экономическому развитию и оздоровлению госфинансов субъектов РФ.