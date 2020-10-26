Алексей Текслер принял участие в фестивале для семей, воспитывающих детей-сирот

Мероприятие в этом году прошло в онлайн-формате.

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Алексей Текслер принял участие в десятом областном фестивале для семей, которые воспитывают детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Событие, из-за пандемии коронавируса, впервые прошло в формате онлайн. Алексей Текслер отметил, что это позволило пригласить на праздник большее число семей.



«Из-за пандемии мы отказались от традиционных очных встреч, поэтому сегодня мы впервые проводим региональный фестиваль в режиме онлайн. В этом есть и определенный плюс — в этом году благодаря цифровым технологиям мы смогли пригласить на наше мероприятие гораздо больше участников — сегодня с нами на связи 600 человек»,— рассказал Алексей Текслер.

Губернатор отметил, что приёмные семьи являются примером ответственного родительства. Отметим, всего в опекаемых семьях проживают 10 431 ребёнок, за девять месяцев этого года было передано 1 066 детей.