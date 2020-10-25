Алексей Текслер поздравил южноуральских автомобилистов с профессиональным праздником

День работника автомобильного и городского пассажирского транспорта отмечается в последнее воскресенье октября.

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Сегодня, 25 октября, в России отмечается День работника автомобильного и городского пассажирского транспорта. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил южноуральских автомобилистов с профессиональным праздником и отметил, что автомобильный транспорт занимает одно из ведущих мест в экономике Челябинской области.

«Только в первом полугодии 2020 года южноуральские автобусы перевезли более 34 миллионов пассажиров, а грузооборот автомобильного транспорта в регионе превысил 1,7 миллиарда тонно-километров. Это серьезные цифры, особенно если вспомнить, что значительную часть времени вам пришлось работать в условиях „карантинных“ ограничений»,— сказал Алексей Текслер.

Губернатор добавил, что правительство региона делает всё для того, чтобы автотранспортная отрасль развивалась. Это и расширение автозаправочной инфраструктуры, и строительство новых дорог, и закупка экологически чистого вида транспорта. Однако, по словам Алексея Текслера, безопасность на дорогах зависит только от тех, кто находится за рулём.

Также губернатор Челябинской области пожелал водителям и всем причастным к автомобильной отрасли здоровья, успехов и ровных дорог.