Алексей Текслер провёл заседание по улучшению инвестиционного климата

Его посвятили анализу результатов Национального рейтинга состояния деловой среды.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер провел заседание Совета по улучшению инвестиционного климата. Оно было посвящено анализу результатов Национального рейтинга состояния деловой среды, а также перспективам улучшения качества инвестиционной деятельности. Глава региона подчеркнул, что национальный рейтинг является одним из показателей оценки комфортности условий ведения бизнеса. Кроме того, в большей своей части он формируется на основе опроса экспертов и бизнесменов.

«Помимо объективных статистических данных рейтинга, для нас важно то, как сам бизнес ощущает себя в настоящий момент, как он чувствует себя в рамках инвестиционного климата в регионе. И могу сказать, что здесь нам есть над чем поработать»,— сказал Алексей Текслер.

По поручению губернатора была создана «Дорожная карта» по улучшению инвестклимата на 2020—2021 годы. Губернатор поставил задачу выйти на новые форматы работы направлений через прямое общение с бизнесом. В итоге на ближайшие два года был выведен целый ряд задач, среди которых — сокращение сроков прохождения процедур при получении разрешения на строительство и территориальное планирование, повышение эффективности процедуры государственной регистрации прав на имущество и качества регистрационного процесса, снижение административной нагрузки на бизнес, стимулирование выхода предпринимателей из «теневого» сектора и другие.

«Пандемия влияет на экономику мирового уровня, нашей страны, региона. Сейчас самое время определить точки роста, поставить главные на ближайшее время цели, установить стратегические документы, в том числе территориального планирования для лучшего определения потенциала, которые есть на территории Челябинской области. Человеческий капитал, с его образовательной и социальной составляющими — и здравоохранение, и социальное обеспечение, и инвестиционный потенциал — важнейшие ресурсы, за которые сейчас идёт борьба. Внутри страны конкуренция территорий за эти ресурсы определяет будущее каждого региона, его перспективы развития. Мы как регион, обладая всеми возможностями и потенциалом, должны активно работать по его наращиванию»,— добавил Алексей Текслер.

По итогам инвестсовета глава региона дал сразу несколько поручений. В первую очередь это исполнение «Дорожный карты» и указанных в ней KPI, улучшение показателей национального рейтинга, усиление работы с респондентами и работы по оптимизации бизнес-процессов оказания государственных услуг. Контроль и координация закреплены за Минэкономразвития Челябинской области.

