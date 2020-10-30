Владимир Путин объявил сроки массовой вакцинации от COVID-19

Ставить прививки россияне смогут начать в конце 2020 года.

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Президент России Владимир Путин прокомментировал сроки массовой вакцинации от новой коронавирусной инфекции. В настоящее время вакцины проходят пострегистрационные испытания.

«У нас нет ни одного серьезного сбоя в этой сфере. И эффективно работают вакцины „Вектора“ и Центра Гамалеи. Вопрос в налаживании массового производства. Уже во все регионы эта вакцина поступила. Надеюсь, что к массовой вакцинации мы сможем приступить в конце года», — цитируют главу государства «РИА-Новости».

На данный момент в России зарегистрированы две вакцины от COVID-19: «Спутник V» (разработанная в Центре Гамалеи) и «ЭпиВакКорона» (созданная в «Векторе»). Еще одну вакцину разрабатывают в Центре исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова РАН. Сейчас препарат проходит клинические испытания.