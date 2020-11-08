Больше половины челябинцев высказались против вакцинации от коронавируса

Исследование провёл сервис по поиску работы Superjob.

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Больше половины жителей Челябинска не хотят и не будут делать прививку от коронавируса. В Москве и Санкт-Петербурге против вакцинации высказалось ещё больше людей. Результаты исследования опубликовал сервис по поиску работы Superjob, имеющиеся в распоряжении РБК.

Так, 51% жителей Челябинска, отвечая на вопрос о вакцинации от коронавируса, ответили «скорее нет» и «точно нет». В Волгограде против вакцинации высказались 52% респондентов, в Воронеже — 55% опрошенных. В Москве и Санкт-Петербурге эти цифры ещё выше: там против вакцинации высказались 64% и 65% респондентов соответственно.

Как сообщает РБК, участники опросов объясняли своё отношение к вакцинации по-разному: кто-то сомневается в качестве вакцины, кто-то не желает быть «подопытным кроликом», а кто-то уже переболел и имеет антитела.

Исследование проводилось в период с 15 по 31 октября 2020 года среди 1000 респондентов в городах-миллионниках и 1500 — в Москве и Санкт-Петербурге.