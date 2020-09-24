Вакцина «Спутник V» от коронавируса поступила на Южный Урал

Первыми её получат 42 врача из Челябинска, Магнитогорска и Миасса.

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В Челябинскую область прибыла первая партия вакцины «Спутник V» от коронавируса, которая была разработана в России. 42 дозы на 42 человека отправятся в 3 города — Челябинск, Магнитогорск и Миасс.

Именно в этих муниципалитетах расположены самые большие госпитальные базы для больных COVID-19. Как сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения региона, текущую партию вакцины называют пробной. Сейчас отрабатываются моменты, связанные с логистикой и транспортировкой «Спутник V»

«Первая такая партия приходит во все регионы России, ее Минздрав называет пробной для того, чтобы понять логистику, как осуществляется перевозка, там специальные условия, процесс, который сейчас отрабатывается. Её получили 3 города: Челябинск, Магнитогорск, Миасс — самые большие госпитальные базы находятся в этих муниципалитетах. Врачи, которые находятся в "красной" зоне, эту вакцину и получили», — рассказали сайту «Первый областной» пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области.

В Минздраве подчеркнули, что вакцина от коронавируса будет ставиться на добровольной основе, причём как из первой партии, так и из последующих.

Напомним, препарат «Спутник V» получил все необходимые разрешения летом этого года, а также прошел две стадии испытания на добровольцах от 18 до 60 лет. Как пишут РИА Новости, в итоге у них сформировался иммунный ответ и антитела к SARS-CoV-2. Следующая, пострегистрационная фаза клинических испытаний началась в сентябре. Вакцину проверят на 40 000 человек.