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/ Владимир Путин объявил, что реальные доходы населения начали расти

Владимир Путин объявил, что реальные доходы населения начали расти

В регионах увеличился размер минимальной зарплаты.
сегодня в 15:24
  |  Общество

На первые вопросы ответил Владимир Путин во время «прямой линии». Жители России оставили много обращений на тему уровня жизни. Многие жалуются на маленькую заработную плату, на рост цен и снижение реальных доходов.

Владимир Путин сообщил, что реальные доходы граждан сокращались несколько лет. Это было связано с рядом причин: ситуация на рынке в отношении отечественных товаров, высокими ставками по кредитам. Президент отметил, что сейчас ситуация налаживается. Сократился теневой рынок, около ста тысяч самозанятых реализовались.

Постепенно доходы начали восстанавливаться. Мы должны делить сейчас два понятия — реальные располагаемые доходы и заработная плата. Реальные располагаемые доходы состоят из доходов и расходов, существенный показатель последних — выплаты по кредитам. — прокомментировал Владимир Путин.

Также президент сообщил о ситуации с уровнем зарплат граждан. Рост зарплат зафиксирован и в реальном, и в номинальном значении. С 2017 года уровень вырос с 33 до 44 тысяч. Владимир Путин отметил и повышение МРОТа до прожиточного минимума. Коснулось это 44 миллионов человек.

Власти стараются оказать поддержку комфортную всем россиянам. Напомним, что посмотреть прямую линию можно на 1obl.tv.

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Комментарии

Наталья Шевченко
17:19, 20.06.2019
Странный, если вы полицейский,должны знать.
Александр Ярославцев
17:06, 20.06.2019
Население - это его друзья-олигархи!
Странный Человек
16:49, 20.06.2019
Наталья, а когда полицейским зарплаты повысили?
Наталья Шевченко
16:40, 20.06.2019
Наташа, у чиновников и полиции.
Наташа Жилова
16:37, 20.06.2019
Наталья, а у кого зарплаты растут?)
Наталья Шевченко
16:19, 20.06.2019
Он не сказал,что цены и тарифы растут в десятки раз быстрее? Или ему об этом не докладывают?
Антон
15:31, 20.06.2019
Оч смешно

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