Новые машины получила лесная охрана Челябинской области

Автопарк пополнился 16 автомобилями «Нива».

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Лесная охрана Челябинской области получила 16 новых машин. Полноприводные «Нивы», оснащённые стеклоподъемниками, электрорегулировщиком зеркал, сиденья с подогревом, кондиционером и системой ГЛОНАСС получили те, кто охраняют леса региона от черных лесорубов, пожаров и стихийных свалок. Один из них — начальник Чебаркульского лесничества Александр Вагин, под опекой которого больше 7 000 гектаров территории



«Без служебного транспорта просто как без рук. Тем более не у каждого бывает автомобиль. А если они есть, то по лесу не могут ездить. Они непроходимые»,— отметил начальник территориального отдела Чебаркульского лесничества Александр Вагин.

Сами лесники признаются — «Нивы» идеально подходят для работы. В день на такой машине в среднем проезжается около 70 километров по грунтовым и полевым дорогам, за полгода эта цифра достигает 10 000. Пару лет назад 90% машин лесопатрульной службы, которые закупали ещё в конце прошлого века, были изношены. Сейчас парк постепенно обновляется — в прошлом году закупили 22 «Нивы», в этом вручили ещё 16 новых машин.

«Чем больше патрульных групп, тем меньше нарушений. Тем быстрее выявляются и пожары, и нарушения. Чем больше людей в лесу, чем они мобильнее, тем меньше нарушений»,— подчеркнул начальник Главного управления лесами Челябинской области Сергей Лавров.

Отметим, что ещё 54 техники поступят в Челябинскую область до конца этого года. В их числе пожарные машины, тракторы и грузовики.