Челябинский росгвардеец очищает леса региона от мусора

Павел Байнов собирает и утилизирует отходы на протяжении пяти лет.

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Челябинский сотрудник Росгвардии в свободное от работы время делает мир чище. Павел Байнов вместе со своей семьёй выходит на субботники, и выбирает не туристические маршруты, а лесные тропинки. Собранный мусор военнослужащий утилизирует раздельно. Леса Южного Урала Павел Байнов и его домочадцы очищают уже на протяжении 5 лет.



«Садимся так же в свой автомобиль, едем по трассам. И где просёлочные дороги есть — в первую попавшуюся просто заезжаем, если позволяет, опять же, погода. Вот, буквально проехать три-четыре минуты. И пешком ходим по территории, смотрим»,— подчеркнул начальник группы медицинского обеспечения Управления Росгвардии по Челябинской области Павел Байнов.

На собственной машине супруги вывозят из лесов Челябинской области мусор и строительные материалы. Сначала отходы собираются в один мешок, только потом начинается процесс сортировки. После этого мусор отправляется в специальные контейнеры.

«Я знаю, что огромное количество, если мусор особенно уже разделен, перерабатывают так, как нужно. И пускают туда, куда нужно. И одежду делают, и вторичную какую-то там, и бумагу, и посуду делают. Всё делают. Я надеюсь, что всё-таки на благо идёт, и мы не бесполезное дело делаем»,— рассказала супруга Павла Байнова Тамара Клишевская.

Отметим, что Павлу Байнову и его жене Тамаре Клишевской заботиться об окружающей среде помогает 4-летняя дочь Лера. В будни мужчина работает военным медиком в Росгвардии. Уже 17 лет Павел Байнов следит за здоровьем военных.

«В мои обязанности входит сохранение жизни и здоровья наших сотрудников и военнослужащих. Санаторно-курортное обеспечение и прочие задачи, которые стоят перед нашей службой по сохранению здоровья и жизни»,— подчеркнул начальник группы медицинского обеспечения Управления Росгвардии по Челябинской области Павел Байнов.

Сейчас в планах у Павла Байнова устроить с семьёй субботник около посёлка Северный в Сосновском районе. Добавим, что помочь росгвардейцу может любой желающий. Мужчина подчеркнул, что не против принять в ряды борцов за чистоту природы добровольцев.