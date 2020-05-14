Меры поддержки, озвученные Владимиром Путиным, одобрили 81% россиян

Почти 70% жителей России следили за выступлениями президента.

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Россияне одобряют меры поддержки, о которых объявил президент РФ Владимир Путин. По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, за выступлениями президента следили около 70% жителей страны.

Из всех, кто смотрел обращение президента, по данным ВЦИОМ, 66% людей отмечают, что президент понимает, в какой ситуации находятся люди, и какие их окружают проблемы.

Также россияне высоко оценивают эффективность мер поддержки, которые оказывает правительство людям в связи с тяжелой ситуацией из-за распространения коронавирусной инфекции.

«Комплекс мер поддержки населения, представленный в новом обращении Президента России Владимира Путина 11 мая, стали ответом на новые вызовы и угрозы, связанные с распространением СOVID-19. Особенно важно, что они разработаны с учетом мнений представителей бизнес-сферы и гражданского сообщества. Радует, что он охватывает большинство категорий населения и был существенно расширен», — сообщает советник председателя Общественной палаты Челябинской области Эльвина Ягнакова.

Подобного мнения придерживаются 81% россиян.

«11 мая Владимир Путин объявил о новом пакете мер поддержки бизнеса в условиях пандемии коронавируса COVID-19. Предприятия, пострадавшие от коронавируса, смогут взять новые кредиты на зарплаты сотрудникам, малый и средний бизнес может не платить налоги, а самозанятым вернут налог на доход. Запущенная с 1 июня кредитная программа позволит сохранить рабочие места, а значит, поддержать уровень доходов занятого населения, их потребительские расходы и сохранить уровень совокупного спроса, что будет стимулировать бизнес сохранить производство и рабочие места. Списание платежей по налогам и страховым взносам за второй квартал 2020 года, за исключением НДС, позволит удержаться на плаву индивидуальным предпринимателям, пострадавшим от пандемии, сохранить уровень их доходов, а значит, поддержать потребительские расходы в экономике и совокупный спрос. А в условиях платежеспособного спроса бизнес сохраняет производство и занятость», — отмечает заведующая кафедрой экономики и финансов Уральского филиала Финансового университета при правительстве РФ Татьяна Максимова.

Россияне считают, что президент страны делает все возможное, для того, чтобы разрешить сложившуюся сложную ситуацию. По данным ВЦИОМ, такого мнения придерживаются 73% жителей России.