«Бессмертный полк» не состоится в 2020 году

О переносе акции объявил Владимир Путин.

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Акции «Бессмертный полк» в 2020 году не будет. С предложением о её переносе сегодня, 20 июля, согласился президент России Владимир Путин. Об этом глава государства заявил в Керчи, во время визита на судостроительный завод «Залив». Также президент пообещал, что в следующем году «Бессмертный полк» пройдёт «мощно, по достоинству, красиво».



«Как бы нам ни хотелось, но придется перенести мероприятие на следующий год»,— приводит слова Владимира Путина ТАСС.

Изначально шествие должно было состоятся 9 мая, в день 75-летия победы в Великой Отечественной войне, однако оно было перенесено на июля из-за коронавируса. Новой датой было назначено 26 июля, но в середине месяца организаторы отказались от проведения мероприятия. Из-за пандемии участникам пришлось бы использовать маски и перчатки при этом соблюдая необходимую дистанцию.

«Это противоречит духу „Бессмертного полка“, так как это шествие плечом к плечу, олицетворяющее всеобщее единение, в нем принимают участие семьи целыми поколениями»,— заявила сопредседатель центрального штаба движения Елена Цунаева.

Напомним, пандемия коронавируса вмешалась не только в акцию «Бессмертный полк». Из-за распространения инфекции больше чем на месяц был перенесён парад по случаю победы в Великой Отечественной войне. Вместо 9 мая его провели 24-го июня.