Владимир Путин назвал дату голосования по поправкам в Конституцию

Оно состоится через месяц.

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Голосование по поправкам в Конституцию России состоится 1 июля. Об этом стало известно сегодня, 1 июня. Дату голосования назначил президент Владимир Путин. Он также поручил ЦИК, Роспотребнадзору и регионам обеспечить полную безопасность на участках. При этом глава государства подчеркнул, что дата является «безупречной» с юридической точки зрения.



«1 июля смотрится как день вполне подходящий для проведения общероссийского голосования по поправкам к конституции. С юридической точки зрения эта дата является безупречной: если сегодня объявить о том, что голосование пройдет именно в этот день, через 30 суток, это даст возможность людям еще раз вернуться ко всем поправкам, которые предлагаются, и определить свое отношение к сделанным предложениям»,— сказал Владимир Путин на совещании с руководством ЦИК и членами рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ.

При этом, как отметил сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок к конституции Павел Крашенинников, россияне смогут проголосовать по поправкам в Конституцию не только 1 июля, а с 25 июня по 1 июля. Сам названный президентом день будет выходным днем. Слова Крашенинникова РИА Новости подтвердил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.Напомним, первой датой голосования по основному закону страны было назначено 22 апреля, однако провести его помешала пандемия коронавируса. В конце марта Владимир Путин объявил о переносе. Тогда говорилось, что новую дату определят вместе с медиками.