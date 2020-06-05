Сбор подписей за звание «Город трудовой доблести» может пройти параллельно с голосованием по Конституции

Инициативу поддержали в «Единой России».

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Идею о сборе подписей за присвоение звания «Город трудовой доблести» параллельно с общероссийским голосованием за поправки в Конституцию поддержали в «Единой России». Сегодня, 5 июня, в ходе селекторного совещания выступил герой труда из Самары Максим Оводенко.



«Так мы узнаем позицию большего числа жителей, а значит, ускорим процесс присвоения почетного звания „Города трудовой доблести“»,— сказал Михаил Оводенко.

Инициативу поддержал замсекретаря Генсовета Единой России и координатор партпроекта «Историческая память» Александр Хинштейн. Он подчеркнул, что сбор подписей может происходить не на самих избирательных участках, а в непосредственной близости к ним.

Отметим, что всего на звание «Город трудовой доблести» претендуют 20 городов. В их числе — Челябинск и Магнитогорск. Сбор подписей на Южном Урале начался в январе этого года. В настоящий момент собрано 239 742 подписей, а область занимает третье место по количеству подписей среди 20 городов, претендующих на звание «Город трудовой доблести».

«Сбор подписей за присвоение звания „Город трудовой доблести“ Челябинску и Магнитогорску — это свидетельство нашего уважения и признательности к трудовому подвигу южноуральцев, которые ковали Великую Победу в тылу. Это сохранение памяти для последующих поколений, они должны знать и помнить о земляках, которые жертвовали многим ради мирной жизни на нашей земле. Предложение о совмещении сбора подписей с голосованием по поправкам в Основной закон страны здравое. Это позволило бы большему количеству южноуральцев высказать свое мнение и выразить дань памяти и уважения к тем, кто обеспечивал Победу 1945-го в тылу»,— пояснил Секретарь Челябинского регионального отделения партии «Единая Россия» Владимир Мякуш.

Напомним, что всего в проекте участвуют 20 городов. Лидером по количество собранных подписей является Нижний Новгород— 741 643 подписей. Следом за ним идут Самара — 501 636 подписей, и замыкающий тройку Челябинск — 239 742 подписей. На 4, 5 и 6 месте Саратов — 125 259 подписей, Пермь — 117 155 подписей и Ижевск — более 100 000 подписей.