Создание единой интернет-платформы по поиску работы поручил проработать Владимир Путин

Цифровая площадка объединит работодателей и соискателей.

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В России планируется создание единой информационной платформы по поиску работы. Такое поручение дал президент Владимир Путин. Перечень поручений опубликован на сайте Кремля.

«Правительству РФ... проработать вопросы, касающиеся... создания в информационно-телекоммуникационной сети „интернет“ единой информационной платформы, обеспечивающей для граждан и организаций возможность размещения и поиска предложений в сфере занятости (в том числе о работе временного характера) и оформления соответствующих правоотношений», — говорится в документе.

Ответственным за выполнение поручения назначен премьер-министр Михаил Мишустин. Доклад должен быть подготовлен до 1 июля.

Напомним, ранее губернатор Челябинской области Алексей Текслер в ходе совещания с президентом Владимиром Путиным по труду и занятости озвучил ряд мер поддержки в непростой период, связанный с распространением коронавирусной инфекции. Глава региона отметил важность создания цифровой платформы, которая объединит работодателей и соискателей.