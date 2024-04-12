Владимир Путин наградил орденом Пирогова главного врача ЧОДКБ Галину Кирееву

Указ размещен на портале официальных документов

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении орденом Пирогова главного врача Челябинской областной детской клинической больницы Галины Киреевой. Документ опубликован на официальном сайте опубликования правовых актов.

«За высокий профессионализм, верность долгу и самоотверженность при оказании медицинской помощи в экстремальных условиях наградить орденом Пирогова Кирееву Галину Николаевну — главного врача государственного автономного учреждения здравоохранения „Челябинская областная детская клиническая больница“»,— сказано в указе главы государства.

Галина Киреева является заслуженным врачом Российской Федерации и главным внештатным педиатром регионального Минздрава, имеет звание «Почетный гражданин города Челябинска». Карьеру начала как педиатр участковый районной больницы. С 2010 года руководит ЧОДКБ.

Орден Пирогова — государственная награда Российской Федерации, учреждена указом президента в июне 2020 года. Носит имя русского хирурга, ученого и педагога Николая Пирогова (1810–1881). Он считается основоположником военно-полевой хирургии и хирургии как научной дисциплины. Орденом награждают за самоотверженность при оказании медпомощи в чрезвычайных ситуациях, во время эпидемий и военных действий, а также за заслуги в практической медицинской деятельности и высокоэффективную работу по диагностике, профилактике и лечению особо опасных заболеваний. Кроме того, награда отражает вклад человека в укрепление общественного здоровья, предупреждение возникновения и развития заболеваний.

Добавим, что в этом же указе президент РФ наградил медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени Виктора Степанова, механика гаража Челябинской областной детской клинической больницы. Почетное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации» присвоили мастеру Магнитогорского комбината хлебопродуктов — Ситно Ирине Бахтиной.