Владимир Мякуш и Галина Киреева стали почетными гражданами Челябинска

Опытного парламентария и главврача больницы наградят ко Дню города

Депутаты Челябинской городской думы во вторник, 29 августа, утвердили решение о присвоении звания почетного гражданина города двум претендентам. Ими стали советник губернатора Владимир Мякуш и главный врач Челябинской областной детской клинической больницы Галина Киреева. Информацию подтвердили в пресс-службе гордумы. Эти кандидатуры большинством голосов поддержали городские парламентарии.

На заседании кандидатов на звание почетного гражданина Челябинска представлял заместитель главы города, руководитель аппарата мэрии Валерий Смирнов. По его словам, Владимир Мякуш известен в регионе и за его пределами как многолетний председатель Законодательного собрания Челябинской области.

«За заслуги в законотворческой деятельности награжден медалью ордена „За заслуги перед Отечеством“, медалью „Боевое братство“, орденом Почета, орденом Дружбы, орденом Александра Невского. С 2010 года является почетным гражданином Челябинской области», — кратко заявил чиновник.

Галина Киреева возглавляет ЧОДКБ с 2010 года, является заслуженным врачом России и главным внештатным педиатром регионального Минздрава. Разработанная ею система маршрутизации пациентов позволила в два раза сократить время пребывания больного в приемном отделении. Также имеет статус председателя постоянной комиссии гордумы по социальной политике. Новоиспеченных почетных граждан наградят этими званиями в День города.

Добавим, что в прошлом году почетными гражданами Челябинска стали депутат гордумы Виталий Рыльских и известный пластический хирург Александр Пухов. Список людей, носящих это звание, теперь вырос до 69 (начиная с 1967 года).