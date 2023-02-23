Галина Киреева: Челябинские педиатры, работавшие в ДНР — люди, Богом поцелованные!

Главный детский врач Челябинской области — о «медицинском десанте» на Донбасс

Пока армия в зоне специальной военной операции воюет и отодвигает линию боевого соприкосновения дальше от мирных городов Донбасса, в ближнем тылу СВО ежемесячно высаживаются «медицинские десанты» из российских врачей. Главный педиатр Челябинской области, главврач Челябинской областной детской клинической больницы Галина Киреева рассказала Первому областному информагентству, с чем пришлось столкнуться медикам в Донецкой Народной Республике.



«Бригада врачей-добровольцев из Челябинской детской областной больницы уже дважды выезжала на территорию ДНР для проведения обследования донецких ребят. Мы работали по утвержденному президентом России проекту, с помощью медицинского центра «Здоровье». 16 человек, все добровольцы, осмотрели около 2,5 тысячи детей из донецкого райцентра Амвросиевки и окружающих населенных пунктов.

Что могу сказать? Министр здравоохранения ДНР Дмитрий Гарцев и специалисты центра «Здоровья» постарались организовать все на высшем уровне. Если нам требовалась помощь более высокопоставленных коллег — мгновенно налаживали связь, вели консультации. Да и сама наша бригада собралась мощная: очень сильный доктор УЗИ, доктор, бравший анализы, кардиолог, хирург, психиатр, психолог.

Вообще в Донецкой республике хорошая экология, климат, чернозем — как следствие, здоровая еда и долгое лето. Это благодатно сказывается на детском организме. Кроме того, летом 2022 года Россия провела мощную кампанию по оздоровлению детей Донбасса. Но обстановка, многолетние боевые действия, сделали свое дело. И отклонения от нормального состояния у детей, конечно, находились. Нескольких ребят мы по итогам обследования пригласили на лечение в Челябинскую область.

В местных больницах — жутко устаревшее, чуть ли не советских времен, оборудование. Но все медучреждения работают, выхаживают и детишек, и раненных солдат. И мы помогали как могли, беседовали с родителями, давали четкие рекомендации по отклонениям, по препаратам, осмотрам, питанию, режиму дня, ЛФК, массажу.

Не хочется даже вспоминать, но поначалу были и родители, которые встречали недовольно, отказывались приводить детей на прием: видимо, поработала украинская пропаганда. И машины наши на выездах пытались останавливать. Но эти моменты в конце концов удалось преодолеть. Доброе, хорошее — оно всегда победит, а мы несли людям здоровье. Несмотря на ночные спуски в бомбоубежища, на «звуковое сопровождение» от обстрелов, на нагрузку — по 80-100 человек за смену!

Считаю, педиатры вообще особенные люди, богом поцелованные. Наши мужчины-хирурги, они плачущих детей берут у мамочек, несут в оперблок, и дети у них на руках замолкают! И люди это понимают, когда делаешь ребенку хорошо, оказываешь не услугу, а медицинскую помощь. Наши врачи — это одни из самых сильных людей на земле!»