Челябинские депутаты рекомендовали присвоить Владимиру Мякушу и Галине Киреевой звание почетного гражданина города

Профильная комиссия гордумы рассмотрела их кандидатуры 23 августа

Экс-председателю Заксобрания Челябинской области Владимиру Мякушу и внештатному специалисту-педиатру регионального Минздрава Галине Киреевой могут присвоить звание «Почетный гражданин города Челябинска». Подробности сообщили в пресс-службе городской думы.

Члены комиссии гордумы по местному самоуправлению и межмуниципальному сотрудничеству 23 августа единогласно рекомендовали для рассмотрения на ближайшем заседании думы проект решения о присвоении почетного звания двум кандидатам.

Владимир Мякуш трижды переизбирался на должность спикера Заксобрания. При его участии принято более тысячи нормативно-правовых актов региона. Политик уже является почетным гражданином Челябинской области, сейчас работает советником губернатора.

Галина Киреева — заслуженный врач России. Она разработала систему маршрутизации пациента из приемного в профильные отделения больницы, время нахождения пациента в приемном отделении сократилось в два раза.

С 1967 года почетными гражданами Челябинска стали 67 человек. В их числе экс-губернатор Петр Сумин и заслуженный артист России Адик Абдурахманов.