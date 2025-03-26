Владимир Путин наградил жителей Челябинской области за трудовые успехи

Кого отметил президент

Президент России Владимир Путин подписал указы о награждении государственными наградами. Среди тех, чью успешную многолетнюю работу отметил глава государства, немало специалистов из Челябинской области, передает ИА «Первое областное» со ссылкой на документы.

Почетное звание «Заслуженный машиностроитель Российской Федерации» присвоено сразу двум сотрудникам ООО «Механоремонтный комплекс», расположенного в Магнитогорске: токарю Александру Жукову и токарю-расточнику Валерию Москалеву. Еще двое сотрудников комплекса — электрогазосварщик Александр Тимачев и машинист крана Анжелика Туманова — награждены медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Отметил президент и работу нескольких сотрудников Челябинского трубопрокатного завода. Вальцовщик стана горячего проката труб Александр Чуев награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени, мастер по ремонту оборудования Евгений Колосов — медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Почетное звание «Заслуженный металлург Российской Федерации» присвоено замначальника цеха Константину Бубнову и начальнику участка Александру Щенину.

Почетное звание «Заслуженный строитель Российской Федерации» Владимир Путин присвоил генеральному директору Уральского научно-исследовательского института строительных материалов Рашиду Ахтямову.

Начальник отдела Челябинской лаборатории судебной экспертизы Минюста Российской Федерации Денис Батулин награжден знаком отличия «За наставничество» за заслуги в профессиональном становлении молодых специалистов и активную наставническую деятельность.

За заслуги в области транспорта и многолетнюю добросовестную работу почетное звание «Заслуженный работник транспорта Российской Федерации» присвоено Александру Габову — составителю поездов железнодорожной станции Бердяуш.

Главный бухгалтер бухгалтерской службы правительства Челябинской области Татьяна Ротарь награждена знаком отличия «За безупречную службу» XXX лет.

Художественный руководитель Камерного хора имени В. В. Михальченко Челябинской государственной филармонии Ольга Селезнева награждена медалью «За труды в культуре и искусстве», а художественному руководителю театра танца «Непоседы» Дворца культуры имени Пушкина в Еманжелинском районе Ольге Расторгуевой присвоено почетное звание «Заслуженный работник культуры Российской Федерации».

Ранее Владимир Путин наградил главу Коркино Александра Орла.