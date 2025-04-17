В Челябинске сотрудника аэропорта наградили за обнаружение посылок с взрывчаткой

Бомбы были замаскированы под подарочные наборы

Гендиректор «Новапорт Холдинга» Евгений Янкилевич выразил благодарность начальнику отдела досмотра аэропорта Челябинска Александру Абрамову, сообщили в пресс-службе холдинга.

Александр Абрамов обнаружил взрывные устройства на боевом взводе в почтовой посылке.

«Благодаря его оперативным действиям и сообщению в спецслужбы устройства были обезврежены, а сотрудники эвакуированы», — прокомментировали в пресс-службе.

Напомним, ЧП случилось в марте. В Челябинске были обнаружены и обезврежены пять самодельных взрывных устройств, замаскированных под подарочные наборы, предназначенные для военнослужащих и госслужащих, участвующих в СВО. В Первоуральске задержали 22-летнего курьера, завербованного украинскими спецслужбами. По их указке парень доставлял смертоносные посылки.