Владимир Путин наградил главу района и депутата из Челябинской области

Президент подписал соответствующий указ

Ко Дню работников органов местного самоуправления президент России Владимир Путин подписал указ о награждении госнаградами глав районов и депутатов. В список вошли глава Верхнеуральского района Сергей Айбулатов и председатель собрания депутатов Сосновского района Галина Шихалева. Документ размещен на официальном сайте правовой информации.

Сергей Айбулатов награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени за заслуги в развитии местного самоуправления в Российской Федерации и многолетнюю добросовестную работу. За те же заслуги почетное звание «Заслуженный работник местного самоуправления Российской Федерации» присвоено Галине Шихалевой.

Сергей Айбулатов находится на посту главы Верхнеуральского района уже второй срок подряд. В 2021 году он был переизбран депутатами. Галина Шихалева возглавляет районное собрание депутатов уже много лет.