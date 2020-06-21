Владимир Путин допустил выдвижение на новый президентский срок

Соответствующая поправка может быть принята на голосовании 1 июля.

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Президент Российской Федерации Владимир Путин пока не решил, будет ли снова баллотироваться в президенты, если соответствующая поправка в Конституцию будет принята. Однако такой возможности он не исключил. Об этом глава государства сообщил в интервью программе «Россия. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».

«Я для себя ещё ничего не решил. Я не исключаю возможности баллотироваться, если это возникнет в Конституции. Посмотрим, там видно будет»,— сказал президент.

При этом он добавил, что если такая поправка не будет принята, то года через два чиновники уже начнут активно искать преемников.

«Я знаю это по собственному опыту, уже вместо нормальной ритмичной работы на очень многих уровнях власти начнётся рысканье глазами в поисках возможных преемников. Работать надо, а не преемников искать»,— добавил Владимир Путин.

Напомним, голосование за поправки в Конституцию РФ назначены на 1 июля 2020 года. Однако россияне смогут проголосовать раньше этой даты. Что для этого необходимо сделать и в какие сроки можно отдать свой голос, читайте здесь.