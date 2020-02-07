Владимир Бурматов лично проверил, что пенсионеры из села Исаково получили долгожданный газ

Они почти 10 месяцев ждали подключения своего дома к «голубому топливу».

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Около 10 месяцев ожиданий и, наконец, тепло. Пенсионеры из села Исаково — Зоя Ивановна и Александр Андреевич — ещё в апреле 2019 года заключили договор на подключение своего дома к газу. Но в январе 2020 «голубое топливо» к ним до сих не поступало. Их историю рассказывали корреспонденты медиахолдинга ОТВ, и в дело вмешался депутат Госдумы от Челябинской области Владимир Бурматов.

После его визита газовщики обещали за неделю подключить дом ветеранов труда к газу. И сдержали слово — печку и газовую горелку можно было выключить уже спустя пять дней. Сегодня, 7 февраля, Владимир Бурматов лично приехал к пенсионерам, чтобы проверить наличие в доме тёплых батарей, которых они так долго ждали.

«Эта история началась почти год назад, когда должны были пенсионерам провести газ, и этого газа они ждали почти год. Неделю назад они, в принципе, уже не надеялись его получить. Как можно было так обращаться с людьми, которым уже за 80 лет, что они вот так отчаялись? Вызвали Горгаз, дали им 7 дней на подключение дома к газу, на пятый день они его подключили. Я только одного понять не могу: зачем было почти 10 месяцев мучить людей, если это всё делается за 5 дней без всяких бюрократических проволочек?», — недоумевает Владимир Бурматов.

Зоя Ивановна и Александр Андреевич просто радуются тому, что в доме, наконец-то, стало тепло. И теперь можно убрать подальше горелку с газовым баллоном и больше их не доставать.

«У нас всё наладилось. Кончилось наше хождение по мукам. Печку как реликвию оставим, но включать больше не будем. Теперь хочется пожить немного в тепле», — радуются супруги-пенсионеры.

Владимир Бурматов также отметил, что к нему приходит большое количество людей с подобными вопросами: те, кто уже настолько отчаялся с решением своей проблемы, что идут просить помощи именно у депутатов.