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/ Владельцев «зимующих» во дворах машин вычислят городские власти

Владельцев «зимующих» во дворах машин вычислят городские власти

Простаивающие автомобили мешают очистке территорий.
сегодня в 09:32
  |  Общество

Уделить пристальное внимание очистке от снега дворовых территорий поручила Челябинская администрация. Однако возникла непредвиденная проблема: многие автомобилисты бросили «зимовать» свои машины прямо во дворах. Они долгое время не сдвигаются с места — создают помехи при уборке территорий. К врио главы Челябинска Владимиру Елистратову обратились представители районных администраций с просьбой посодействовать в выявлении недобросовестных владельцев.

Если машина сильно долго стоит во дворах, можете нам писать, найдем собственника. — пообещал Владимир Елистратов.

Отметим, что данные о собственнике — закрытая информация, которая хранится в базе ГИБДД, и получить ее рядовой гражданин не может.

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