/ Уборку снега уже взяли под контроль дорожные службы

Расчистить должны не только проезжие части, но и дворы.

Дорожные службы Челябинска в этот раз оказались готовы к снегопаду. Предвестники его были в выходные, так что количество техники, которую выпускают на проезжую часть, увеличили. Больше 100 единиц чистят дороги и днем, и ночью. Состояние полотна на утро 4 февраля назвали удовлетворительным.

Ждать, пока снег закончится, и потом убирать — нельзя. Люди должны жить своей повседневной жизнью, ходить. — выразила требования городской администрации вице-мэр Наталья Котова.

Сегодня очищать дороги будет 8 колонн спецтехники, ровно половина — в сопровождении ГИБДД. В первую очередь займутся проблемными участками. Это проспекты Ленина и Свердловский, дорога в аэропорт, автодорога Меридиан, Троицкий и Уфимский тракты, улица Блюхера.

Кроме того, будут повторно чистить трамвайные пути. Ночью уже выпускали два вагона с щетками, требуется повторный выезд.

Кроме того, мониторят ситуацию на остановках, тротуарах и внутриквартальных территориях. Проблемные участки уже отмечены, а просьба в кратчайшие сроки все убрать передана службам.