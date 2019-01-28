Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
65.92 -0.08 74.63 -0.4
Челябинск
сейчас
 
-19 °C
завтра
 
-20 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
Время новостей В гостях у Митрофановны Весь спорт Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Марафон талантов Медгородок Моя деревня Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Специальный репортаж Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Удачный час Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ ОТВ-Миасс
Поиск по сайту Облако тегов
сегодня в 13:24
«Учимся?»: как узнать об отмене занятий, если сайт ЕДДС «упал»
Жители города уже несколько раз «рушили» сайт едино-диспетчерской службы. «Первый областной» рассказывает, что делать, если портал «упал».
/ Не все районы Челябинска устранили нарушения по уборке снега во дворах

Не все районы Челябинска устранили нарушения по уборке снега во дворах

Информация о них передана главам районов для дальнейшей работы.
сегодня в 10:30
  |  Общество

Не во всех районах Челябинска была проведена качественная уборка снега на тротуарах и во дворах. Об этом на аппаратном совещании Владимиру Елистратову доложил начальник Управления благоустройства Владимир Жучков. Напомним, что нарушения были выявлены еще на прошлой неделе, после чего данные о них направили главам районов для проработки.

Был проведен мониторинг территорий и выявлены нарушения в количестве 186. После повторной проверки, на предмет их устранений, в среду они были устранены лишь частично. Данная информация была зафиксирована и направлена в районы. До сегодняшнего дня информация об устранении нарушений не была предоставлена. Кроме того, не изменилась ситуация на территориях, прилегающих к образовательным учреждениям. Мы проверили 42 объекта в городе, на 40 объектах были выявлены нарушения. — подчеркнул Владимир Жучков.

Кроме того, на аппаратном совещании отметили скорость реагирования на погодные условия Советского и Курчатовского районов. На устранение последствий шторма они направили по 50 единиц техники и 350 человек. Самая медленная реакция была отмечена в Калининском районе. Там на уборку снега было направлено всего 6 единиц техники и 30 человек. Глава района Сергей Антипов прокомментировал такую разницу тем, что отправил не все данные, на что Владимир Елистратов строго попросил его в следующий раз быть внимательнее.

Общество
Более 120 машин убирали последствия снегопада с улиц Челябинска
14.01.2019
Более 120 машин убирали последствия снегопада с улиц Челябинска
Общество
Морозами и снегом завершится рабочая неделя
09.01.2019
Морозами и снегом завершится рабочая неделя
Общество
«Снег идет — город стоит». 9-балльные пробки сковали Челябинск посреди рабочего дня
28.12.2018
«Снег идет — город стоит». 9-балльные пробки сковали Челябинск посреди рабочего дня
Общество
600 веселых снеговиков и волшебных колокольчиков из отходов сделали южноуральцы
24.12.2018
600 веселых снеговиков и волшебных колокольчиков из отходов сделали южноуральцы
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Это интересно
Важное в СМИ

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Последние новости
Хоккей
Артемий Панарин обсудил со своим агентом варианты продолжения карьеры
сегодня в 16:06
Артемий Панарин обсудил со своим агентом варианты продолжения карьеры
Общество
Строительство поликлиники в Миасском планируется на 2020 год
сегодня в 16:03
Строительство поликлиники в Миасском планируется на 2020 год
Происшествия
Два жителя Тюменской области погибли на трассе в Красноармейском районе
сегодня в 15:18
Два жителя Тюменской области погибли на трассе в Красноармейском районе
Общество
Первый в 2019 году новорожденный появился в Верхнем Уфалее
сегодня в 15:10
Первый в 2019 году новорожденный появился в Верхнем Уфалее
Общество
Скульптура, посвященная легендарному местному жителю, может появиться в Челябинске
сегодня в 15:10
Скульптура, посвященная легендарному местному жителю, может появиться в Челябинске
Общество
8000 незаконных рекламных конструкций демонтируют в Челябинске
сегодня в 14:24
8000 незаконных рекламных конструкций демонтируют в Челябинске
Общество
Синоптики рассказали, какая погода ждет южноуральцев в конце января
сегодня в 14:20
Синоптики рассказали, какая погода ждет южноуральцев в конце января
Общество
Икону Пресвятой Богородицы привезут в Магнитогорск в феврале
сегодня в 14:06
Икону Пресвятой Богородицы привезут в Магнитогорск в феврале
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
ШОС и БРИКС
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
Время новостей
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Все чудеса Урала
Губернатор74.РФ
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Марафон талантов
Медгородок
Моя деревня
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Специальный репортаж
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Удачный час
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
ОТВ-Миасс
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2019 АО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-73270 от 13 июля 2018 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Сироткин Н.И. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6