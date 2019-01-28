/ Не все районы Челябинска устранили нарушения по уборке снега во дворах

Информация о них передана главам районов для дальнейшей работы.

Не во всех районах Челябинска была проведена качественная уборка снега на тротуарах и во дворах. Об этом на аппаратном совещании Владимиру Елистратову доложил начальник Управления благоустройства Владимир Жучков. Напомним, что нарушения были выявлены еще на прошлой неделе, после чего данные о них направили главам районов для проработки.

Был проведен мониторинг территорий и выявлены нарушения в количестве 186. После повторной проверки, на предмет их устранений, в среду они были устранены лишь частично. Данная информация была зафиксирована и направлена в районы. До сегодняшнего дня информация об устранении нарушений не была предоставлена. Кроме того, не изменилась ситуация на территориях, прилегающих к образовательным учреждениям. Мы проверили 42 объекта в городе, на 40 объектах были выявлены нарушения. — подчеркнул Владимир Жучков.

Кроме того, на аппаратном совещании отметили скорость реагирования на погодные условия Советского и Курчатовского районов. На устранение последствий шторма они направили по 50 единиц техники и 350 человек. Самая медленная реакция была отмечена в Калининском районе. Там на уборку снега было направлено всего 6 единиц техники и 30 человек. Глава района Сергей Антипов прокомментировал такую разницу тем, что отправил не все данные, на что Владимир Елистратов строго попросил его в следующий раз быть внимательнее.