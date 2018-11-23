/ На конкурсе «Вкуси в Кусе» можно будет съесть валенки!

Кулинарный турнир пройдет в рамках фестиваля «Уральские валенки».

В Кусе пройдет второй фестиваль народного творчества и ремёсел «Уральские валенки». В рамках этого фестиваля будет кулинарный конкурс «Вкуси в Кусе», где участники представят варианты съедобных валенок.

Приглашаем! Снежный, морозный, веселый праздник, посвященный валенкам, состоится 15 декабря на территории ЦАО «Евразия» в Кусе. Всех гостей фестиваля «Уральские валенки» ждет множество интересных зимних развлечений! — обещают организаторы фестиваля в группе во «Вконтакте».

В числе развлечений посетителей фестиваля ждут торты, салаты, закуски в виде валенок, которые можно будет попробовать!