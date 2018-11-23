/ Тарифы ОСАГО станут индивидуальными

Вопреки опасениям автовладельцев, реформа практически не повлияет на стоимость.

Автовладельцы готовятся к приближающейся реформе — 2019 год обещает стать поворотным в вопросе обязательного страхования автогражданской ответственности. Давно назревавшие изменения планируют внедрять в несколько этапов: теперь тарифы станут максимально прозрачными, а еще — адаптированными под конкретного участника программы страхования.

Специалисты Банка России отмечают, что стоимость «автогражданки» приятно удивит добросовестных водителей — для них сумма окажется даже ниже текущей. Можно сказать, что цена будет рассчитываться по справедливости: ощутимого роста точно не предвидится. Подробнее о грядущих нововведениях, обсуждаемых в Центробанке и Минфине, — далее в материале.

Отмена регионального коэффициента

Сегодня на актуальную стоимость полиса влияет целый ряд факторов, учитывающихся в формуле: возраст, стаж, мощность «железного коня», число аварий, а также место жительства водителя. Причем набор коэффициентов, повышающих или понижающих стоимость ОСАГО в зависимости от региона, не менялся с 2003 года и очевидно серьезно устарел. Реформа планирует отменить подобную несправедливость: коэффициенты упразднят.

Отмену особенно ждали водители «дорогих» областей: им приходилось платить практически в два раза больше по сравнению с некоторыми населенными пунктами. Для сравнения: жители Ставрополя оформляли ОСАГО с повышающим коэффициентом 1,2, а вот магаданцы могли получить полис, наоборот, с понижающим коэффициентом 0,7. Согласитесь — разница колоссальная.

Несколько лет назад поставил себе цель перебраться из Чебаркуля в Челябинск: упорная экономия сделала свое дело — переезд состоялся. Через некоторое время пошел оформлять ОСАГО на авто и был неприятно удивлен — коэффициент здесь 2,1, а в Чебаркуле был 1,2. Заранее об этом как-то не думал, а оказалось, что разница весьма существенная — знакомые петербуржцы говорят, что даже у них коэффициент ниже — 1,8. Хотя, казалось бы, где Питер, а где Челябинск. Непонятно, чем руководствовались при создании таких показателей, — делится челябинец Евгений Мухтаров.

Недоумение участников дорожного движения разделяют и специалисты: по их мнению, актуальная формула учитывает незначительные вещи вроде региона и «не замечает» действительно важные, например стаж, опыт и аварийность. Тарифная система оправдывала себя, когда ОСАГО только появилось: страховые компании не имели возможности неоправданно повышать цены, а большинству водителей стоимость полиса была по карману. Однако времена изменились, а формула осталась прежней и, к сожалению, несправедливой.

Возьмем, к примеру, двух водителей с автомобилями LADA Granta мощностью 87 лошадиных сил из Мурманска. У одного стаж 3 года, а у второго — 20 лет. Стоимость полиса для них будет одинаковой — 9 512 рублей, хотя по справедливости, как показывают расчеты, первый из них должен платить 29 134, а второй — 7 847 рублей,— рассказал в интервью NewsTracker директор департамента страхового рынка Банка России Филипп Габуния.

По инициативе авторов грядущей реформы, страховщики могут получить возможность использовать некоторые дополнительные параметры при расчете стоимости, например манеру езды, частоту поездок, аварийность, своевременное погашение штрафов и т. д. Это позволит формировать индивидуальные предложения даже в рамках одного тарифа: таксисты и лихачи заплатят за полис больше, а вот аккуратный водитель, поездки которого ограничиваются маршрутом «работа — дом», сможет сэкономить.

Мощность значения не имеет

Следующий этап затронет еще одну составляющую формулы — мощность «железного коня». Сегодня показатель от 71 до 100 лошадиных сил уже считается «нормой» для большинства современных авто: однако их владельцы до сих пор вынуждены оформлять ОСАГО с повышающим коэффициентом. И далее по нарастающей: чем больше «лошадей» под капотом, тем выше стоимость полиса. За 120 лошадиных сил автомобилисты платят дополнительно 40% (что равняется 2 тысячам рублей), за 150 лошадиных сил — 60% (то есть 3,5 тысячи рублей). Планируется, что новая система перестанет учитывать мощность в процессе расчета стоимости.

Специалисты страховых компаний заявляют, что требовать повышенной платы их обязывает закон, в то время как сами работники сферы с готовностью бы предоставили скидку. И напротив: со злостных нарушителей ПДД они не в состоянии взять более ощутимые деньги, хотя следовало бы. Реформа позволит изменить такой порядок.

Влияние реформы на стоимость ОСАГО

На волне реформы самым животрепещущим остается вопрос об изменении стоимости полиса, ведь нововведения обещают быть серьезными. Центробанк отмечает, что средняя цена ОСАГО останется на уровне текущей: изменения коснутся в основном нарушителей (для них предусмотрена повышенная плата), а также добросовестных водителей — они, естественно, заплатят меньше. Несмотря на это, лихачей все равно «пощадят» и установят четкий порог максимальной стоимости: страховщикам не удастся обогатиться на нарушителях.

Мы предлагаем изменить систему, чтобы каждый платил сам за себя, а у страховых компаний была возможность использовать дополнительные критерии для оценки водителей. Тогда они смогут предлагать более дешевые полисы для аккуратных водителей и устанавливать справедливую стоимость для лихачей,— говорит Филипп Габуния.

Стоит отметить, что после вступления закона в силу страховые компании разместят на своих сайтах онлайн-калькуляторы, чтобы каждый водитель мог рассчитать ориентировочную стоимость ОСАГО исходя из своих личных показателей.