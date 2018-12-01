/ Болельщики «Трактора» могут получить новогодние подарки в акции «Тайный Санта»

Новогоднюю акцию «Тайный Санта» объявляют медиахолдинг ОТВ и хоккейный клуб «Трактор». Фанаты «черно-белых», преданные зрители ОТВ и читатели сайта «Первый областной» получают шанс выиграть новогодние подарки. Для этого им нужно лишь заполнить заявку на арене и опустить в специальный барабан. Тем, кто не может присутствовать на матче, дают альтернативную возможность: прислать заявку на почту konkurs@1obl.ru.
30.12.2018, на последнем в уходящем году матче ХК «Трактор - ХК «Куньлунь», в перерывах между 1-2 периодом и 2-3 периодом будет проводиться розыгрыш различных подарков от медиахолдинга ОТВ, «Трактора» и партнеров. Акция называется «Тайный Санта» именно потому, что ни участники оставившие заявку, ни компании дарящие подарки не знают, какой именно приз достанется тому или иному победителю. — сообщили сайту «Первый областной» организаторы акции.
Важно помнить, что заявку можно подать только во время игр «Трактора». Старт акции «Тайный Санта» - 1 декабря.
В заявке нужно указать Фамилию, имя, отчество участника акции и контактный номер телефона.
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