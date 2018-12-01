/ Болельщики «Трактора» могут получить новогодние подарки в акции «Тайный Санта»

Участвовать можно с 1 декабря.

30.12.2018, на последнем в уходящем году матче ХК «Трактор - ХК «Куньлунь», в перерывах между 1-2 периодом и 2-3 периодом будет проводиться розыгрыш различных подарков от медиахолдинга ОТВ, «Трактора» и партнеров. Акция называется «Тайный Санта» именно потому, что ни участники оставившие заявку, ни компании дарящие подарки не знают, какой именно приз достанется тому или иному победителю.

— сообщили сайту «Первый областной» организаторы акции.

