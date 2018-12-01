Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
66.53 -0.1 75.75 -0.14
Челябинск
сейчас
 
-9 °C
завтра
 
-8 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Марафон талантов Медгородок Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Специальный репортаж Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ ОТВ-Миасс
Поиск по сайту Облако тегов
/ Болельщики «Трактора» могут получить новогодние подарки в акции «Тайный Санта»

Болельщики «Трактора» могут получить новогодние подарки в акции «Тайный Санта»

Участвовать можно с 1 декабря.
сегодня в 15:39
  |  Общество
Новогоднюю акцию «Тайный Санта» объявляют медиахолдинг ОТВ и хоккейный клуб «Трактор». Фанаты «черно-белых», преданные зрители ОТВ и читатели сайта «Первый областной» получают шанс выиграть новогодние подарки. Для этого им нужно лишь заполнить заявку на арене и опустить в специальный барабан. Тем, кто не может присутствовать на матче, дают альтернативную возможность: прислать заявку на почту konkurs@1obl.ru.

30.12.2018, на последнем в уходящем году матче ХК «Трактор - ХК «Куньлунь», в перерывах между 1-2 периодом и 2-3 периодом будет проводиться розыгрыш различных подарков от медиахолдинга ОТВ, «Трактора» и партнеров. Акция называется «Тайный Санта» именно потому, что ни участники оставившие заявку, ни компании дарящие подарки не знают, какой именно приз достанется тому или иному победителю. — сообщили сайту «Первый областной» организаторы акции.

Важно помнить, что заявку можно подать только во время игр «Трактора». Старт акции «Тайный Санта» - 1 декабря. 

В заявке нужно указать Фамилию, имя, отчество участника акции и контактный номер телефона.
Общество
Призовое место на всероссийском конкурсе для СМИ заняло радио «Business FM Челябинск»
вчера в 14:43
Призовое место на всероссийском конкурсе для СМИ заняло радио «Business FM Челябинск»
Общество
На конкурсе «Вкуси в Кусе» можно будет съесть валенки!
23.11.2018
На конкурсе «Вкуси в Кусе» можно будет съесть валенки!
Общество
Корреспондент ОТВ Юлия Савосина победила во всероссийском конкурсе
21.11.2018
Корреспондент ОТВ Юлия Савосина победила во всероссийском конкурсе
Общество
Торговая сеть «Пятёрочка» стала победителем в международном конкурсе по оценке качества продукции
17.11.2018
Торговая сеть «Пятёрочка» стала победителем в международном конкурсе по оценке качества продукции
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Это интересно
Важное в СМИ

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Последние новости
Общество
Болельщики «Трактора» могут получить новогодние подарки в акции «Тайный Санта»
сегодня в 15:39
Болельщики «Трактора» могут получить новогодние подарки в акции «Тайный Санта»
Общество
Запрет на въезд на Украину вдохновил Сергея Шнурова
сегодня в 15:01
Запрет на въезд на Украину вдохновил Сергея Шнурова
Общество
Ученикам автошкол разрешат «гнать» на скорости 110 километров в час
сегодня в 14:30
Ученикам автошкол разрешат «гнать» на скорости 110 километров в час
Общество
Челябинский экстремал прокатился на сноуборде по автомобильной дороге
  
сегодня в 13:59
Челябинский экстремал прокатился на сноуборде по автомобильной дороге
Происшествия
Водителя, погубившего 5 человек по дороге на Екатеринбург, задержали
сегодня в 13:01
Водителя, погубившего 5 человек по дороге на Екатеринбург, задержали
Происшествия
«Кореец» врезался в дом на перекрестке в Калининском районе
сегодня в 12:33
«Кореец» врезался в дом на перекрестке в Калининском районе
Общество
Аэропорт «Баландино» теперь будет зваться именем Игоря Курчатова
сегодня в 11:57
Аэропорт «Баландино» теперь будет зваться именем Игоря Курчатова
Общество
Экспресс-тестирование на ВИЧ пройдут челябинцы 1 декабря
сегодня в 11:27
Экспресс-тестирование на ВИЧ пройдут челябинцы 1 декабря
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
ШОС и БРИКС
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Губернатор74.РФ
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Марафон талантов
Медгородок
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Специальный репортаж
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
ОТВ-Миасс
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2018 АО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-73270 от 13 июля 2018 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Сироткин Н.И. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6