/ «Мастером года» в Челябинской области стала девушка

Победительница конкурса руководит практикой в Челябинском государственном колледже индустрии питания.

Конкурс «Мастер года» — это как «Учитель года» для работников колледжей и техникумов. Финалистам предстояло провести занятие со школьниками «Введение в профессию», развить на выступлении тему «Я учу детей нового поколения» и продемонстрировать творческие способности.

В отборочном туре конкурса, на который необходимо было предоставить целый пакет конкурсных материалов, участвовало 37 мастеров производственного обучения (руководителей практик) из 35 профессиональных образовательных организаций. Но в финал вышли только 8 участников. — комментирует Дарья Шишмаренкова, пресс-секретарь регионального минобрнауки.

Победительницей конкурса стала Надежда Московенко — руководитель практики по специальности «товароведение и экспертиза качества потребительских товаров» Челябинского государственного колледжа индустрии питания и торговли. Надежду наградили дипломом министерства образования и науки Челябинской области и вручили приз в размере 70 тысяч рублей.