«ВКонтакте» и «Госуслуги» станут для пользователей бесплатными

В России запускают эксперимент по свободному доступу к социально значимым сайтам.

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Минкомсвязи Российской Федерации утвердило приказ об эксперименте по бесплатному доступу к сайтам социальной направленности. Документ был подписан и опубликован 6 апреля.

«Поддержать инициативу операторов связи и провести эксперимент по оказанию гражданам РФ на безвозмездной основе услуг связи по передаче данных и предоставлению доступа к информационно-телекоммуникационной сети интернет на территории РФ для использования социально значимых информационных ресурсов с 1 апреля 2020 года по 1 июля 2020 года», ― говорится в приказе.

К участию в эксперименте уже подключились МТС, «Мегафон», «Вымпелком», «Ростелеком» и «ЭР-Телеком».

В число крупнейших ресурсов, доступ к которым должен стать бесплатным, вошел ряд социальных сетей («ВКонтакте», «Одноклассники», «Харб», «ЖЖ»), мессенджеры и электронные почты («Яндекс» и Mail. ru), а также новостные агрегаторы («Известия», РЕН ТВ и другие).

Напомним, то, что необходимо как можно скорее подготовить все необходимое для реализации проекта «Доступный интернет», поручил Владимир Путин еще во время своего обращения к Федеральному Собранию 21 января. Проект подразумевает, что пользователи смогут бесплатно получать доступ к социально-значимым ресурсам. Вошедшие в перечень сайты разделили на 4 группы: государственные информационные ресурсы, социальные сети, почтовые сервисы и другие порталы.