Путин легализовал продажу лекарств через интернет

Соответствующие указ президент России подписал сегодня, 17 марта.

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Лекарства, для покупки которых не требуется рецепт, теперь можно будет в интернете. Доставит домой их обычный курьер. Такой указ сегодня, 17 марта подписал Владимир Путин. Легализуя дистанционную продажу медикаментов, президент отдельно поручил кабмину также внести и изменения в закон, который предусматривает наказание за контрафакт.

«Чтобы ни у кого в голову не приходило воспользоваться ситуацией и снабжать людей тем, что совершенно непригодно для излечения», — подчеркнул Путин.

Кроме того, президент обозначил задачу: в России необходимо нарастить запас лекарств и медицинского оборудования, а также средств индивидуальной защиты и дезинфекции.

Это решение в настоящей ситуации будет полезно в первую очередь тем, кто находится на карантине по коронавирусу. По состоянию на 17 марта в России зарегистрировано 114 заболевших, пятеро полностью выздоровели. Первый случай был зарегистрирован в соседнем Екатеринбурге, в Челябинской области инфекции обнаружено не было.

