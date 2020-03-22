Суслики проснулись в Ботаническом саду ЧелГУ

Грызуны охотно позируют фотографам.

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В Ботаническом саду ЧелГУ уже проснулись первые суслики. Зверьков запечатлели сотрудники университета и выложили в социальные сети.

На территории университета ещё кое-где лежит снег, а милые животные уже бодрствуют. И если раньше суслики, завидев людей или пернатых, сразу прятались, то сейчас спокойно «позируют» фотографам, и даже «соседство» с птицами их не пугает.

Отметим, в этом году суслики появились раньше, чем, например, в 2019 или 2018 годах. Первая фотография зверьков опубликована 20 марта, тогда как в прошлом году впервые сусликов увидели в самом конце первого весеннего месяца, а в позапрошлом — почти в середине апреля. Многие считают, что «виной» всему тёплая зима, а кто-то думает, что суслики просто осмелели и больше не прячутся от людей.

Напомним, впервые грызуны были замечены на территории Ботанического сада ЧелГУ около десяти лет назад. Сначала их было несколько, а сейчас — целое семейство. И, чтобы посетители случайно не потревожили сусликов, на территории сада установлен специальный предупреждающий знак.