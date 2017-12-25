/ Борис Дубровский стал абсолютным лидером рейтинга влиятельности на Южном Урале

Губернатор укрепился, благодаря работе над экологической обстановкой.

Влиятельность южноуральских политиков в декабре оценили эксперты-политологи. Первое место они отдали губернатору Борису Дубровскому. За 12 месяцев глава Челябинской области не терял положения в рейтинге, став абсолютным лидером. В декабре этому поспособствовала активная экологическая кампания, соглашения с предприятиями и переговоры с митингующими против ГОКа. На втором месте традиционно Виктор Рашников, председатель совета директоров ММК, следом идет начальник управления ФСБ по Челябинской области Юрий Никитин. Четвертая позиция за мэром Челябинска Евгением Тефтелевым.

В связи со стартом президентской кампании продолжается рост влияния председателя Законодательного собрания Челябинской области, секретаря политсовета регионального отделения партии «Единая Россия» Владимира Мякуша, переместившегося с 7-го на 5-е место. На 6-й и 7-й позициях — заместитель губернатора, руководитель аппарата губернатора и правительства Челябинской области Евгений Голицын и первый заместитель губернатора Челябинской области Евгений Редин. Завершает десятку лидеров продолжающий терять позиции после публичного одобрения президентом общественной активности представителей движения «СтопГОК» председатель Совета директоров «Русской медной компании» Игорь Алтушкин. — рассказал сайту «Первый областной» представитель АПЭК в Челябинской области Андрей Лавров.



Тройка, которая возглавляет группу с сильным влиянием, — руководитель следственного управления Денис Чернятьев, прокурор Челябинской области Александр Кондратьев, директор ХК «Трактор» Иван Сеничев.

Отметим, что в рейтинге появились 6 новых деятелей: генеральный директор «Гринфлайта» Олег Лакницкий, вице-мэр Челябинска Наталья Котова, министр строительства и инфраструктуры Челябинской области Виктор Тупикин, президент «ОПОРы России», представитель ОНФ в Челябинской области Александр Калинин, руководитель медиахолдинга «Гранада Пресс» Сергей Филичкин.