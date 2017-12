15 зарубежных песен для создания новогоднего настроения

Эти мелодии слушают в декабре уже несколько десятков лет.

Ничто так не способствует новогоднему настроению, как прослушивание тематических песен. Зарубежный портал Ranker спросил пользователей, какие песни они считают самыми новогодними. В итоге лидером стала композиция «White Christmas», существующая с 1941 года. А вот знаменитая «Jingle Bells» оказалась достойна только 15 строчки рейтинга.



Какая из рождественских песен лучшая? Праздничные песни, без сомнений, невероятно популярны год за годом, а некоторые остаются «классическими» несколько десятков лет. Лучшие рождественские колядки и песни способны привнести дух Рождества, заставляя нас подпевать, несмотря ни на что. Это список лучших рождественских песен. Голосуйте за ваших фаворитов, добавляйте отсутствующие, и пусть у каждого будет великолепное, счастливое, веселое Рождество. — сообщает портал Ranker.



ТОП-15 песен:



1. White Christmas

2. Silent Night – Katherine Jankins

3. Santa Claus Is Coming To Town

4. O Holy Night

5. Winter Wonderland

6. Rudoph, The Red Nosed Reindeer

7. Joy To The World

8. Peace On Earth

9. Last Christmas

10. Frosty The Snowman

11. Jingle Bell Rock

12. Here Comes Santa Claus

13. A Holly Jolly Christmas

14. Santa Baby

15. Jingle Bells