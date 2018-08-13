/ «ВКонтакте» готовит «Реформу приватности»

Соцсеть позволить скрывать профиль от посторонних.

Управляющий директор социальной сети «ВКонтакте» Андрей Рогозов на своей странице анонсировал «Реформу приватности». По его словам, пользователи соцсети получат возможность сделать свой профиль полностью приватным, оставив его доступным только для друзей.

По словам Андрея Рогозова, компанию беспокоит, что пользователи «ВКонтакте» всё чаще становятся фигурантами дел, связанных с публикациями в Интернете, а правоохранители зачастую не понимают контекст, и приравнивают сомнительные шутки к преступлениям. Он так же подчеркнул, что в «ВКонтакте» уже начала вводить дополнительные меры по ограничению к материалам пользователей, среди которых перевод всех сохранённых пользователями фотографий в приватный режим по умолчанию.

«ВКонтакте» как крупнейшая коммуникационная платформа обязана выполнять российские законы и содействовать поиску настоящих преступников, но мы решительно выступаем против необоснованных преследований за публикации в Интернете. При этом в нашей ответственности находятся создаваемые нами сервисы. — заявил Андрей Рогозов.

Напомним, самым громким делом, связанным с публикацией мемов «ВКонтакте» стала история Марии Мотузной, которую обвиняют по статьям «Экстремизм» и «Оскорбление чувств верующих» УК РФ. Поводом для уголовного дела стали несколько картинок, которые девушка сохранила на своей странице.