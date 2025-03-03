В Челябинске впервые пройдет VK Fest

Музыканты и блогеры приедут на Южный Урал 14 июня

VK Fest впервые пройдет в Челябинске. Площадку проведения и хедлайнеров объявят позже, сообщают на официальном сайте правительства Челябинской области.

Фестиваль (0+) пройдет 14 июня, продажа билетов уже открылась.

«Мы счастливы анонсировать самые жаркие летние выходные на Урале. Это было нашей давней мечтой, которая наконец осуществилась. Хотим, чтобы зрители в столице Южного Урала встретились с любимыми артистами и блогерами», — сообщила руководитель VK Fest Зоя Новикова.

VK Fest в Челябинске пройдет при поддержке губернатора Алексея Текслера, региональным координатором выступит АНО «Дирекция фестивальных и культурно-массовых мероприятий Челябинской области».

Также фестиваль состоится в Казани, Сочи, Санкт-Петербурге и Москве.