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/ Больше 15 тысяч новых учеников придут на линейку 1 сентября в Челябинске

Больше 15 тысяч новых учеников придут на линейку 1 сентября в Челябинске

Все школы готовы к началу учебного года.
сегодня в 10:57
  |  Общество

Уже в эту субботу школьники, студенты и преподаватели будут встречать День знаний. Традиционно 1 сентября на площадках перед образовательными организациями выстроятся ученики и начнется торжественная линейка. В этом году в школы зачислено 15 114 учеников. Часть из них — в новую школу в микрорайоне «Ньютон». Она считается одной из самых современных в Челябинске, а также соответствует всем стандартам безопасности. То же можно сказать о других образовательных учреждениях: на 27 августа все школы города приняты комиссией и нарушений в них нет.

Все муниципальные учреждения приняты, замечания, выявленные комиссией, устранены. В период подготовки проведена детальная ревизия всех элементов благоустройства, проверено оборудование, целостность ограждения, наружного освещения, состояние зеленых насаждений. На территории всех школ и детсадов созданы безопасные условия, в том числе для занятия спортом. Проведена огнезащитная обработка чердачных помещений, обеспечены эвакуационные выходы, установлены противопожарные двери. На сегодня все здания оснащены автоматической пожарной сигнализацией, оборудованы кнопками тревожной сигнализации. 2 миллиона рублей в этом году направлено на оборудование видеонаблюдением образовательных учреждений. — рассказала на аппаратном совещании главы города руководитель комитета по делам образования города Челябинска Светлана Портье.

Важным вопросом для области сейчас остается готовность к отопительному сезону. Так вот школы Челябинска к нему готовы. Ремонт инженерных коммуникаций в тех учреждениях, где это было необходимо, позволил выполнить указание губернатора Бориса Дубровского — отчитаться об успешном выполнении всех работ к 1 сентября.

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