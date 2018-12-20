/ Сразу две новых школы откроют в Челябинске в 2019 году

Еще два учебных заведения в регионе начнут работу после капитальной реконструкции.

В 2019 году в Челябинске откроется 2 новые школы. Еще 2 будут открыты в Нязепетровске и Усть-Катаве после капитальной реконструкции. На финансирование строительства и реконструкции образовательных учреждений в 2019 году губернатор Челябинской области направил 1,5 миллиарда рублей.

Мы задали сами себе высокую планку и неуклонно ей следуем. Таких темпов строительства школ Челябинская область еще не знала. И эти темпы мы снижать не собираемся: в школах учатся наши дети, а значит, в них формируется наше будущее. — отметил глава региона Борис Дубровский.

Так в регионе выполняют задачу, поставленную президентом РФ Владимиром Путиным, о том, что школьники должны учиться только в одну смену. За 4 года в Челябинской области построено уже пять новых школ, скоро будет закончено строительство еще трех. В сентябре открылся образовательный центр № 4 в микрорайоне Ньютон, а также школа в новом микрорайоне Магнитогорска. Заканчивается строительство школы в поселке Есаульском, где единственному учебному заведению исполнилось уже 55 лет. В Челябинске строятся две школы в микрорайоне № 27 и в микрорайоне «Яблочный».