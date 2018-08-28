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/ Южноуральских школьников будут активнее приглашать в школы искусств

Южноуральских школьников будут активнее приглашать в школы искусств

Регион намерен развивать дополнительное образование.
сегодня в 12:22
  |  Общество

Не только ученых, но и творцов хотят взращивать в Челябинской области. Школьников намерены заинтересовать обучением в школах искусств. Сегодня УрФО, куда входит южноуральский регион, находится на 3 месте по охвату обучением в ДШИ. Но ставка делается на 1−9 классы. С текущего года все изменится.

Теперь доля обучающихся в ДШИ будет рассчитываться от числа детей в возрасте от 5 до 18 лет. В 2018 году охват должен составить не менее 11,8%. Уже сейчас можно прогнозировать, что с увеличением возрастной «вилки» на 5 лет охват составит чуть более 8%. Увеличение и сохранность контингента учащихся — одна из основных задач. — рассказал министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин.

Руководители управлений, отделов культуры, детских музыкальных, художественных школ и школ искусств сегодня, 28 августа, встретятся, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию и обменяться опытом.

Совещание проведут к 100-летию системы дополнительного образования. Так что самые достойные работники получат грамоты от министерства культуры.

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