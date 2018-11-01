Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
65.6 +65.6 74.42 +74.42
Челябинск
сейчас
 
-1 °C
завтра
 
+3 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Марафон талантов Медгородок Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Специальный репортаж Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ ОТВ-Миасс
Поиск по сайту Облако тегов
сегодня в 15:50
Правительство Челябинской области экстренно эвакуировали из-за сообщения о «минировании»
К зданию стянуты все экстренные службы, территория оцеплена.
/ О положительных качествах земляков рассказали челябинцы

О положительных качествах земляков рассказали челябинцы

Горожане рассказали, какие хорошие качества у людей в Челябинске встречаются чаще всего.
сегодня в 11:56
  |  Общество
Челябинский филиал российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС) провел опрос среди населения о том, какие привлекательные черты характера присущи челябинцам.

Опрос приурочили к наступающему Дню народного единства, и провели его, чтобы выяснить, как жители Челябинска относятся друг к другу и насколько они сплочены. Так, в топ положительных качеств горожан вошли: трудолюбие, оптимизм, чувство юмора, добродушие и отзывчивость.

Наиболее распространенной характеристикой челябинца стало «трудолюбие» — его выбрали 41% опрошенных, большинство из которых взрослые люди с уровнем достатка ниже среднего. 38% проголосовали за «оптимизм» — он занимает второе место. «Чувство юмора» заняло достойное третье место, по результатам набравшее 32% голосов, принадлежащих, как правило, молодым людям с высшим образованием.

Женщины, пенсионеры и люди с неполным высшим образованием чаще других выбирали «добродушие», оно набрало 31,5%. Последней в пятерке, но не по значению, значится «отзывчивость», за которую голосовали преимущественно челябинцы с высшим образованием и средним уровнем доходов.

Всего 3,3% процента выбрали, что не видят у челябинцев привлекательных черт, но большинство едины во мнении, что жители трудолюбивы, оптимистичны и добродушны.

Общество
Больше парков и стадионов хотят открыть в Челябинске горожане
11.10.2018
Больше парков и стадионов хотят открыть в Челябинске горожане
Общество
Грамотными считает жителей Челябинска каждый пятый горожанин
30.08.2018
Грамотными считает жителей Челябинска каждый пятый горожанин
Общество
Горожане смогут внести свой вклад в «10 добрых дел» в центре Челябинска
16.08.2018
Горожане смогут внести свой вклад в «10 добрых дел» в центре Челябинска
Общество
Челябинск прошлого и будущего в 3D показали горожанам на строительном форуме
11.05.2018
Челябинск прошлого и будущего в 3D показали горожанам на строительном форуме
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Это интересно
Важное в СМИ

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Последние новости
Происшествия
Правительство Челябинской области экстренно эвакуировали из-за сообщения о «минировании»
сегодня в 15:50
Правительство Челябинской области экстренно эвакуировали из-за сообщения о «минировании»
Происшествия
Пятерых человек во время пожара в Челябинске спасли огнеборцы
  
сегодня в 15:41
Пятерых человек во время пожара в Челябинске спасли огнеборцы
Общество
Поиски пропавшей пенсионерки в Челябинской области завершены
сегодня в 15:22
Поиски пропавшей пенсионерки в Челябинской области завершены
Происшествия
Неадекватного мужчину сняли на видео магнитогорские автомобилисты
  
сегодня в 14:47
Неадекватного мужчину сняли на видео магнитогорские автомобилисты
Спорт
Спортсмены Челябинской области взяли призовые места на международном турнире по тхэквондо
сегодня в 14:31
Спортсмены Челябинской области взяли призовые места на международном турнире по тхэквондо
Общество
Площадь у Свято-Троицкого собора предстанет в обновленном виде
сегодня в 14:25
Площадь у Свято-Троицкого собора предстанет в обновленном виде
Происшествия
Легковушка столкнулась с грузовиком на Свердловском проспекте
сегодня в 14:02
Легковушка столкнулась с грузовиком на Свердловском проспекте
Общество
Маршрут из Челябинска в «Солнечную долину» вновь запустят в начале зимы
сегодня в 13:55
Маршрут из Челябинска в «Солнечную долину» вновь запустят в начале зимы
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Губернатор74.РФ
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Марафон талантов
Медгородок
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Специальный репортаж
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
ОТВ-Миасс
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2018 АО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-73270 от 13 июля 2018 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Сироткин Н.И. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6