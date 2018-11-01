/ О положительных качествах земляков рассказали челябинцы

Горожане рассказали, какие хорошие качества у людей в Челябинске встречаются чаще всего.

Челябинский филиал российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС) провел опрос среди населения о том, какие привлекательные черты характера присущи челябинцам.

Опрос приурочили к наступающему Дню народного единства, и провели его, чтобы выяснить, как жители Челябинска относятся друг к другу и насколько они сплочены. Так, в топ положительных качеств горожан вошли: трудолюбие, оптимизм, чувство юмора, добродушие и отзывчивость.

Наиболее распространенной характеристикой челябинца стало «трудолюбие» — его выбрали 41% опрошенных, большинство из которых взрослые люди с уровнем достатка ниже среднего. 38% проголосовали за «оптимизм» — он занимает второе место. «Чувство юмора» заняло достойное третье место, по результатам набравшее 32% голосов, принадлежащих, как правило, молодым людям с высшим образованием.

Женщины, пенсионеры и люди с неполным высшим образованием чаще других выбирали «добродушие», оно набрало 31,5%. Последней в пятерке, но не по значению, значится «отзывчивость», за которую голосовали преимущественно челябинцы с высшим образованием и средним уровнем доходов.

Всего 3,3% процента выбрали, что не видят у челябинцев привлекательных черт, но большинство едины во мнении, что жители трудолюбивы, оптимистичны и добродушны.