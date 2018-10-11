/ Больше парков и стадионов хотят открыть в Челябинске горожане

Самыми невостребованными пространствами остаются ТРК и ночные клубы.

Челябинск планомерно преображается. В порядок приводят парки и скверы, в городе открывают экотропы, а к саммитам ШОС и БРИКС в центре появится еще несколько интересных объектов. Например, благоустроенная набережная, Сквер искусств. Специалисты РАНХиГС решили узнать у жителей Челябинска, что бы им хотелось увидеть в городе. Оказалось, что большинству не хватает пространства для прогулок.

Самая упоминаемая горожанами позиция — парки, скверы, бульвары. Именно этих объектов социально-культурной сферы наиболее остро не хватает городу, по мнению 70,5% челябинцев. Вторым по популярности у респондентов стал вариант ответа «спортивных сооружений, стадионов», который отметили 39,8% жителей Челябинска. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе РАНХиГС.

Больше музеев желают 11,5% челябинцев, библиотек — 9,3% горожан, а о нехватке театров сообщают 8,8% участников опроса.

Интересно, что в городе также отметили нехватку кинотеатров. 11,5% считают, что кинозалов должно быть больше, и в основном это мужчины средних лет — от 30 до 50.