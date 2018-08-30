/ Грамотными считает жителей Челябинска каждый пятый горожанин

Больше всего уверены в образованности челябинцев пенсионеры.

Последние пять лет в России говорят о снижении уровня грамотности. Якобы новое поколение владеет устной и письменной речью хуже родителей и бабушек с дедушками. Эксперты уверены, что уровень речевой культуры резко снизился в быту. И даже такие акции, как «Тотальный диктант», не меняют тенденцию.

С этим согласны 50% челябинцев, опрошенных в рамках исследования РАНХиГС. Жители южноуральской столицы заявляют, что грамотно говорящих и пишущих людей стало заметно меньше. При этом такую позицию занимают горожане с высшим образованием. В два раза меньше тех, кто видит рост грамотности со стороны челябинцев. Зато к этой группе относятся пенсионеры, которые могут сравнивать нынешнюю молодежь с несколькими поколениями жителей Челябинска.

Считающих, что уровень грамотности не изменился, 15% от общего числа респондентов, принявших участие в опросе. Эту позицию выбирают, как правило, челябинцы, имеющие общее среднее, специальное и неполное высшее образование, а также жители города со средним уровнем материальной обеспеченности. Интересно взглянуть на распределения данных по районам города Челябинска. Отметим, что считающих, что уровень грамотности возрос, больше в Курчатовском и Ленинском районах; отмечающих, что он не изменился, в Курчатовском районе; а те, кто говорит о росте уровня владения устной и письменной речью, чаще встречаются в Советском районе города. — рассказали сайту «Первый областной» исследователи РАНХиГС.

Отметим, что уровень грамотности челябинцы все-таки повышают, если смотреть на результаты «Тотального диктанта». В этом году 91 человек получил отметку «отлично».