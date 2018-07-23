/ Получивший «Гелендваген» от Тимати южноуралец опроверг обвинения в подставе

Мужчина рассказал о конкурсе.

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Житель Троицка, выигравший «Гелендваген» от Тимати, дал интервью корреспонденту медиахолдинга ОТВ. Алексей Черменев признается, что получил огромное удовольствие от управления такой мощной машиной. Однако иномарку придется продать, поскольку ее обслуживание обходится дорого.

Я был подписан на Тимати, увидел, что он разыгрывает свою личную машину. Нужно было подписаться на спонсоров, после чего тебе присваивается личный номер. В дальнейшем по нему генератором чисел определили победителя. Я скептически относился к этим вещам, но, думаю, попробую. И тут повезло. Это Тимати, здесь не может быть обмана. Человек с такой репутацией не может делать неправильно. — рассказал сайту «Первый областной» Алексей Черменев.

Удачливый троичанин не рассчитывал на такой результат. Мужчина и раньше участвовал в подобных розыгрышах, но не выигрывал.

Когда я увидел свой номерок и Тимати зашел ко мне на страницу, нас с моей девушкой переполняли эмоции. Визги, крики, не верилось до конца, пока не написали организаторы. — продолжает Алексей.

По прилету в Москву молодой человек встретился с организаторами, получил ключи от иномарки из рук Тимати и отправился домой. В Троицке автомобиль и его нового владельца встретили с любопытством. Удивленные взгляды сопровождают его на улицах до сих пор.

Машина сделана по спецзаказу. От других автомобилей этой же модели ее отличает эксклюзивная обшивка салона, мощная аудиосистема и коврики лейбла Black Star. Внедорожник требует много бензина, по трассе расход около 17−18 литров на 100 километров, а в городе — до 30. Троичанин признается, что не способен «потянуть» такую машину.

Напомним, ранее сайт «Первый областной» выяснил, что мужчина продает мощную иномарку. Алексей оценил «Гелендваген» от Тимати в 9,7 миллионов рублей.