/ Ресторан Тимати Black Star Burger готовят к открытию в Челябинске

Заведение появится в районе ЮУрГУ.

Знаменитые бургеры от Тимати теперь можно будет попробовать в Челябинске. Франшиза официально выкуплена, а ресторан откроется в районе ЮУрГУ уже через два месяца. У владельца Black Star Burger на оформление всех документов ушел почти год, зато теперь каждый челябинец и гость города сможет полакомиться бургерами, хот-догами и картошкой, а в день официального открытия у гостей ресторана появится уникальный шанс увидеть звезду русского рэпа.

В конце мая или в начале июня у нас будет официальное открытие, на которое приедет Тимати, будет специальная программа. Мы ждем всех, думаем, что у нас будет собираться не только молодежь. В планах продавать бургеры даже по 50 рублей, что удобно для студентов. Но все будут исключительно из мраморной говядины. Я решил открыть ресторан, побывав там: попробовал Black Star бургеры и захотел, чтобы и в Челябинске было заведение, где их продают. — рассказал сайту «Первый областной» владелец Black Star Burger в Челябинске Станислав Грознецкий.

Ресторан будет работать с 11 до 23:00, но точное местоположение его пока держат в тайне. Сейчас в помещении заканчивают ремонт.