Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
63.49 +0.22 73.93 +0.45
Челябинск
сейчас
 
+25 °C
завтра
 
+24 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Конкурс «Птица удачи»! Марафон талантов Медгородок Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ
Поиск по сайту Облако тегов
/ Троичанин выставил на продажу подаренный Тимати «Гелендваген»

Троичанин выставил на продажу подаренный Тимати «Гелендваген»

Мужчина оценил элитную иномарку в 9,7 миллионов.
сегодня в 09:30
  |  Общество

Едва житель Троицка пригнал мощный «Гелендваген», выигранный им в гивэвее от Тимати, как тут же решил расстаться с машиной. Мужчина выставил внедорожник 2013 года выпуска на продажу на популярном сайте объявлений. Там же он подробно описал технические характеристики «Мерседеса».

Продам эксклюзивный автомобиль самого Тимати, в хорошем состоянии — все обслужено и ухожено. Автомобиль в максимальной комплектации. Все, что должно быть в «гелике», оно есть. Эксклюзивный салон, который заказывал сам Тимур. С глупыми вопросами не обращаться, звонить только реально заинтересованным людям, для себя или же для аукциона. — говорится в объявлении.

Алексей Черменев намерен продать машину за 9,7 миллионов рублей. Не исключено, что стать обладателем иномарки можно и за меньшие деньги. Мужчина готов скинуть часть стоимости реальному покупателю.

Напомним, житель Челябинской области стал победителем розыгрыша от Тимати в Инстаграме. Мужчина ездил в Москву, где лично встречался с рэпером. На перегон «Гелендвагена» в Троицк у водителя ушло чуть меньше двух дней.

Общество
Получивший «Гелендваген» от Тимати южноуралец опроверг обвинения в подставе
  
сегодня в 13:43
Получивший «Гелендваген» от Тимати южноуралец опроверг обвинения в подставе
Общество
«Гелендваген» от Тимати добрался до Южного Урала
  
20.07.2018
«Гелендваген» от Тимати добрался до Южного Урала
Общество
Южноуралец перегоняет подаренный Тимати «Гелендваген» на родину в Троицк
  
19.07.2018
Южноуралец перегоняет подаренный Тимати «Гелендваген» на родину в Троицк
Общество
Рэпер Тимати вручил ключи от черного «Гелендвагена» жителю Троицка
18.07.2018
Рэпер Тимати вручил ключи от черного «Гелендвагена» жителю Троицка
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Важное в СМИ

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Последние новости
Общество
Рост кишечной инфекции отмечен в 4 городах Челябинской области
сегодня в 14:40
Рост кишечной инфекции отмечен в 4 городах Челябинской области
Общество
Митрополит Никодим проведет первую литургию в строящемся соборе Рождества Христова
сегодня в 14:36
Митрополит Никодим проведет первую литургию в строящемся соборе Рождества Христова
Спорт
Челябинец взял два «золота» на международном чемпионате по подводному плаванию
сегодня в 14:26
Челябинец взял два «золота» на международном чемпионате по подводному плаванию
Общество
Почти в 40 домах Челябинска собственникам предстоит за свой счет заменить бойлеры
сегодня в 13:50
Почти в 40 домах Челябинска собственникам предстоит за свой счет заменить бойлеры
Общество
Получивший «Гелендваген» от Тимати южноуралец опроверг обвинения в подставе
  
сегодня в 13:43
Получивший «Гелендваген» от Тимати южноуралец опроверг обвинения в подставе
Общество
«Город с большими перспективами». Миасс может получить статус ТОСЭР
сегодня в 13:23
«Город с большими перспективами». Миасс может получить статус ТОСЭР
Общество
Смерть женщины и ребенка в утонувшем авто стала поводом для возбуждения уголовно дела
сегодня в 12:59
Смерть женщины и ребенка в утонувшем авто стала поводом для возбуждения уголовно дела
Культура
Кузнецы и резчики по дереву все выходные творили на «Бушуевском фестивале»
сегодня в 12:10
Кузнецы и резчики по дереву все выходные творили на «Бушуевском фестивале»
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Конкурс «Птица удачи»!
Марафон талантов
Медгородок
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2018 АО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-73270 от 13 июля 2018 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Мешкова О.А. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6