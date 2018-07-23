/ Троичанин выставил на продажу подаренный Тимати «Гелендваген»

Мужчина оценил элитную иномарку в 9,7 миллионов.

Едва житель Троицка пригнал мощный «Гелендваген», выигранный им в гивэвее от Тимати, как тут же решил расстаться с машиной. Мужчина выставил внедорожник 2013 года выпуска на продажу на популярном сайте объявлений. Там же он подробно описал технические характеристики «Мерседеса».

Продам эксклюзивный автомобиль самого Тимати, в хорошем состоянии — все обслужено и ухожено. Автомобиль в максимальной комплектации. Все, что должно быть в «гелике», оно есть. Эксклюзивный салон, который заказывал сам Тимур. С глупыми вопросами не обращаться, звонить только реально заинтересованным людям, для себя или же для аукциона. — говорится в объявлении.

Алексей Черменев намерен продать машину за 9,7 миллионов рублей. Не исключено, что стать обладателем иномарки можно и за меньшие деньги. Мужчина готов скинуть часть стоимости реальному покупателю.

Напомним, житель Челябинской области стал победителем розыгрыша от Тимати в Инстаграме. Мужчина ездил в Москву, где лично встречался с рэпером. На перегон «Гелендвагена» в Троицк у водителя ушло чуть меньше двух дней.