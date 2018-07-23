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/ Представители Тимати узнали о продаже «Гелендвагена» его новым владельцем из Троицка

Представители Тимати узнали о продаже «Гелендвагена» его новым владельцем из Троицка

Водитель признался, что не сможет содержать мощный «Мерседес».
сегодня в 17:44
  |  Общество

Многочисленные подписчики Тимати и новоявленного обладателя его «Гелендвагена» — троичанина Алексея, на протяжении недели задавались финансовой стороной розыгрыша. По их мнению, машина слишком дорогая для жителя Южного Урала и ему нужно ее продать. Сам владелец внедорожника разделяет мнение земляков. Элитный «Мерс» уже выставлен на продажу.

Машина не для моего финансового положения, я буду продавать ее. Условий по продаже нет, я могу делать с ней все, что захочу. Когда будет хороший покупатель, тогда и продам. Мне пишут, предлагают за нее и 5, и 8, и 10 миллионов. Когда будет реальный покупатель, озвучит цену и мы все обсудим. Я покатался, побалдел, получил эмоции. — делится Алексей Черемных.

Избавиться от незапланированных расходов и получить неплохую прибыль жителю Троицка организаторы конкурса не запрещают. Условия розыгрыша разрешают новому владельцу продажу авто по цене, которую он сам определит.

Машина может быть использована по усмотрению Алексея Черемных. Она находится в собственности у победителя. — рассказала сайту «Первый областной» представитель Тимати Ангелина Дубровская.

Ранее молодой человек выкладывал в социальных сетях паспорт транспортного средства, в котором указано его имя.

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