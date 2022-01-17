Александр Егоров: «Невозможно сделать работающие выделенки без платных парковок»

Замглавы регионального Миндортранса разобрал типичные мнения о транспортной реформе

В Челябинской области реализуют первый этап транспортной реформы. Проект предполагает, что с 1 января 2022 года изменится ряд действующих маршрутов и появятся новые. Заместитель министра дорожного хозяйства и транспорта Александр Егоров назвал типичные заблуждения и отговорки, которые приводятся в разных городах, чтобы не делать «выделенки» и платные парковки.

По словам вице-мэра по городской среде, основные коридоры массового движения общественного транспорта давно сформированы и кардинально не поменяются. Он также развенчал мнение о том, что сначала «нужно обновить подвижной состав, и все сразу пересядут в общественный транспорт».

«Не пересядут, потому что система выбора вида транспорта зависит не только от комфорта, но и от скорости поездки», — считает Егоров.

Также неверным он назвал суждение о том, что делать выделенные полосы для ржавых пазиков глупо, поэтому сначала нужно избавиться от маршруток.

«У вас не получится увеличить вместимость общественного транспорта и убрать все маршрутки до появления „выделенок“, потому что большие и особо большие автобусы не смогут конкурировать с мелкими маршрутками. Как не смогут соблюдать расписание и заявленные интервалы движения в условиях пробок», — пояснил Александр Егоров.

Неверным он назвал мнение о том, что необходимо построить окружную/объездную дорогу/мост/расширить улицу и тогда грузовой транспорт освободит дороги.

«Уровень автомобилизации и автомобилепользования по легковому транспорту продолжит расти и в среднесрочной перспективе займет все свободное пространство», — подчеркнул замминистра.

Он не согласен с мнением, что нельзя делать парковки платными, не имея достойной альтернативы в виде современного общественного транспорта.

«Невозможно сделать работающие „выделенки“ без платных парковок. Пробовали, не работает. Да даже без выделенок — запаркованные вторым рядом улицы и, в частности, остановки значительно ухудшают движение общественного транспорта большой вместимости. Список можно продолжать до бесконечности. За последние семь лет работы с общественным транспортом я наслушался сотни бессмысленных и безумных аргументов. Примечательно, что чаще их озвучивают люди, которые каждодневно не пользуются общественным транспортом. Более того, не желают им пользоваться ни при каких условиях. Отсюда главная задача городского управленца будущего — создать такие условия для работы общественного транспорта, при которых он сам с удовольствием пересядет с автомобиля на общественный транспорт», — считает Александр Егоров.

Он считает, что те города, у которых это получится до 2030 года, станут самыми притягательными и успешными, привлекут больше жителей и финансов.

Напомним, на основе датчиков ГЛОНАСС, установленных на автобусах, специалисты подсчитали эффект от внедрения выделенной полосы на Комсомольском проспекте. Выделенная полоса сократила время проезда для каждого пассажира в среднем на 12 минут в одном направлении.