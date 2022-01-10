На основе датчиков ГЛОНАСС, установленных на автобусах, специалисты подсчитали эффект от внедрения выделенной полосы на Комсомольском проспекте. Сравнивались периоды работы транспорта за март и за ноябрь 2021 года, сообщил заместитель министра Миндортранса Челябинской области Александр Егоров.
На участке Комсомольского проспекта протяженностью 6,7 км в каждом направлении ежедневно курсирует более 20 маршрутов общественного транспорта. Согласно замерам, в утренние часы пик среднее время проезда общественного транспорта составляло 37 минут до появления выделенной полосы и 25 минут после. Выделенная полоса сократила время проезда для каждого пассажира в среднем на 12 минут в одном направлении.
«Немаловажным показателем работы общественного транспорта (ОТ) является разброс времени проезда, который влияет на интервалы и равномерность движения. Так, до появления выделенной полосы (ВП) разброс проезда автобуса по участку составлял в среднем 23 минуты (один автобус мог ехать 20 минут, а другой — 43 минуты в зависимости от дня недели и дорожной обстановки — осадков, ДТП и т. д.), а после появления ВП разброс сократился на 14 минут и составил в среднем не более 7 минут», — сообщил Александр Егоров.
Напомним, ранее челябинцы пожаловались на неудобство и повышенную опасность при движении по Комсомольскому проспекту. Кроме того, Госавтоинспекция города выявила ряд недостатков по ремонту дорожного полотна. В рамках прямой линии губернатор Алексей Текслер выразил свое мнение о негативном отношении жителей Челябинска к реконструкции с учетом выявленных ГИБДД замечаний.