Миндор: выделенные полосы на Комсомольском проспекте показали свою эффективность

Специалисты считают, что время проезда челябинцев сократилось

На основе датчиков ГЛОНАСС, установленных на автобусах, специалисты подсчитали эффект от внедрения выделенной полосы на Комсомольском проспекте. Сравнивались периоды работы транспорта за март и за ноябрь 2021 года, сообщил заместитель министра Миндортранса Челябинской области Александр Егоров.

На участке Комсомольского проспекта протяженностью 6,7 км в каждом направлении ежедневно курсирует более 20 маршрутов общественного транспорта. Согласно замерам, в утренние часы пик среднее время проезда общественного транспорта составляло 37 минут до появления выделенной полосы и 25 минут после. Выделенная полоса сократила время проезда для каждого пассажира в среднем на 12 минут в одном направлении.

«Немаловажным показателем работы общественного транспорта (ОТ) является разброс времени проезда, который влияет на интервалы и равномерность движения. Так, до появления выделенной полосы (ВП) разброс проезда автобуса по участку составлял в среднем 23 минуты (один автобус мог ехать 20 минут, а другой — 43 минуты в зависимости от дня недели и дорожной обстановки — осадков, ДТП и т. д.), а после появления ВП разброс сократился на 14 минут и составил в среднем не более 7 минут», — сообщил Александр Егоров.

Напомним, ранее челябинцы пожаловались на неудобство и повышенную опасность при движении по Комсомольскому проспекту. Кроме того, Госавтоинспекция города выявила ряд недостатков по ремонту дорожного полотна. В рамках прямой линии губернатор Алексей Текслер выразил свое мнение о негативном отношении жителей Челябинска к реконструкции с учетом выявленных ГИБДД замечаний.